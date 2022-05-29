Поліція розшукує 15-річну жительку м. Коростеня (фото)

27 травня пішла з дому та не повернулась Софія Марковська, жителька райцентру. Рідні та поліція розшукують дівчину та просять громадян повідомити про її місце перебування.

За словами рідних, близько 11:00 Софія пішла з дому у власних справах, однак так і не повернулась.

Її прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся довге темне.

Була одягнена у довгу сукню чорного кольору з візерунком у вигляді червоних квітів, чорні капці з чорним пухом.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Софії Марковської, зверніться за телефоном 097-088-63-44 або повідомте на спецлінію «102» чи до найближчого відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області