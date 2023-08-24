Поліція розшукує 16-річного жителя Рівненського району (фото)
Учора, 23 серпня, о 22:58 до поліції звернулась співробітниця одного із комунальних закладів району, що близько 20:30 один із вихованців Центру самовільно його залишив. Пошуки власними силами результату не дали, тож звернулися до поліції.
Петренчук Павло Сергійович 23.09.2006 р.н.
Прикмети: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, коротке, очі темні.
Був одягнений в чорні джинси, чорну футболку.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклого, просимо негайно повідомити до поліції: 097 971 33 52, 096 160 98 77, 067 701 88 72 або 102.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet