Поліція розшукує 16-річну Анастасію Водоп’янову (фото)

18 жовтня до поліції звернулася бабуся дівчинки та повідомила про зникнення онучки.

За її словами, 5 жовтня на приміському електропотязі дитина виїхала на навчання з с. Веселе Межівського району до м. Дніпро. Останній раз виходила на зв’язок 11 жовтня.

Прохання до всіх, кому відомо місце перебування 16-річної дівчини, звернутися до поліції за телефоном (095) 333 56 63. Заздалегідь вдячні.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області