Поліція розшукує безвісно зниклого 15-річного жителя Бердичівського району (фото)

Правоохоронці Бердичівського райвідділу поліції встановлюють місце знаходження Сорочинського Назара, 2007 року народження, який 9 квітня року пішов з дому у смт Гришківцях та донині про його місце перебування нічого невідомо.

Прикмети хлопця: зріст близько 185 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве, очі сіро-блакитні.

Був одягнений у синю куртку, сіру кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, сині кросівки з білою підошвою.

Відомо, що хлопець може подорожувати всією територією України. Раніше він вже залишав своє місце проживання.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Назара Сорочинського повідомте за номерами 0675268364, 0974025180 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Відділ комунікації поліції Житомирської області