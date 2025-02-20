Поліція розшукує безвісно зниклу 17-річну житомирянку (фото)

Правоохоронці Житомирського райуправління поліції №1 та рідні встановлюють місцеперебування Богдановської Вероніки Сергіївни, 2008 року народження, жительки обласного центру.

За словами батьків, які 19 лютого звернулися до поліції, наприкінці січня дівчина пішла з дому та вже близько тижня не підтримує жодних зв’язків з родиною. На жаль, така ситуація трапляється вже не вперше.

Прикмети зниклої: зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся світле.

Була одягнена у темні штани, червону куртку та кросівки білого кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця перебування Вероніки Богдановської, повідомте за телефоном 098-043-36-62, 067-451-26-85 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції №1