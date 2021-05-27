Поліція розшукує безвісти зниклого 33-річного чоловіка (фото)
Вчора, 25 травня, до поліції звернулася чернівчанка та повідомила, що 23 травня її 33-річний чоловік пішов з дому та досі не повернувся.
Прикмети розшукованого: зріст — 170-173 см., худорлявої тілобудови, волосся темного кольору.
Був одягнений: темно-синя байка з капюшоном, сині джинси, сірі кросівки, окуляри для зору прозорі з чорною оправою.
Особливі прикмети: на шиї післяопераційний рубець довжиною 5 см.
Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома інформація про місцезнаходження чернівчанина, звертатися на спецлінію «102» або за телефонами (095) 452-30-46, (050) 703-94-26.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області