Поліція розшукує безвісти зниклу 14-річну жительку Чорнобаївки (фото)

Поліція просить допомоги громадян у розшуку 14-річної Микитіної Дарини Олександрівни. Зі слів матері дівчини, її донька пішла з дому у с.Чорнобаївка 3 березня та не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, середньо тілобудови, волосся русяве коротке.

Була одягнена у куртку чорного кольору, джинсові штани темно-синього кольору, темно-синю шапку та білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження Микитіної Дарини, прохання терміново зателефонувати до чергової частини відділення поліції №1 у смт Білозерка за телефоном: 095-503-89-15. Анонімність гарантовано.

Відділ комунікації поліції Херсонської області