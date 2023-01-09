Поліція розшукує двох іноземних волонтерів, які зникли поблизу Соледара (фото)
7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.
Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, та зв’язок з ними втратився.
Поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).
Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції.