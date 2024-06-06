Поліція розшукує неповнолітніх вихованців Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує двох дівчат 15 та 14 років, які 6 червня близько 12:00 години самовільно покинули Центр соціально-психологічної реабілітації дітей і по даний час їх місце перебування невідоме.

️Зникла – Лопуляк Маргарита Юріївна, 2008 року народження.

️Прикмети розшукуваної: зріст 170 см, волосся світле, фарбоване, має на шиї татуювання у вигляді павука.

️Одягнена в чорну футболку та чорні спортивні штани.

️Зникла – Орищак Вікторія Володимирівна, 2009 року народження

️Прикмети розшукуваної: зріст 155-165 см, середньої тілобудови, волосся довге чорне.

️Одягнена в чорну футболку та сині джинси.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Маргарити Лопуляк та Вікторії Орищак або надати іншу корисну інформацію просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (67) 49 71 787; +380 (99) 124 59 73; +380 (96) 327 70 24, +380 (22) 79-03-23.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини