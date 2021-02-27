Поліція розшукує неповнолітнього сумчанина (фото)

Увага м. Луцьк! 25.02.2021 у період часу з 1:30 до 7:00 години неповнолітній Сальников Антон, 16 років, самовільно залишив домівку в місті Суми, Сумської області та до теперішнього часу не повернувся.

Хлопець має зріст 170-175 см, коротке темне волосся, середньої тілобудови, був одягнений у темно-синю куртку з жовтим написом «Austa», сіру шапку, темні штани, сірий светр, сорочка в клітинку, чорні черевики. При собі мав чорний рюкзак.

Може перебувати в місті Луцьк, Волинської області.

Усіх хто може повідомити будь-яку інформацію про можливе місце перебування дитини просимо зателефонувати за номером 068-238-98-58, 050-222-48-44 або 102.

Розшук дітей ГУНП в Сумській області — за сприяння ПрАТ Київстар