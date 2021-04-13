Поліція розшукує неповнолітнього, який залишив реабілітаційний центр (фото)

Бориспільским районним управлінням поліції розшукується неповнолітній ІВАН СІРИЙ, 15 років, який 12.04.2021 близько 21:00 залишив територію реабілітаційного центру «Пріоритет», що в с. Вишеньки, Золочівська ОТГ, Бориспільського району та наразі його місцезнаходження невідоме. Раніше неодноразово розшукувався поліцією. Ймовірно перебуває у м. Києві.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 165 см., середньої статури, волосся темно-русяве коротке, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТИЙ: джинси блакитні, синя кофта з капюшоном з надписом «Nike», чорні капці з червоним надписом «Polo».

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, просимо телефонувати за номером 068-777-0-112 або «102».

Київ Оперативний