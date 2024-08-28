Поліція розшукує неповнолітнього, який самовільно залишив інтернат (фото)

Відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління розшукує Скворцова Івана Борисовича, 2008 року народження, який 23 серпня 2024 року о 21:00 самовільно залишив школу-інтернат.

Його прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, очі блакитні.

Був одягнений: футболка кольору хакі, білі кросівки та білі шорти.

Мобільний телефон відсутній. Може перебувати на території міста Кропивницького.

Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Скворцова Івана Борисовича, повідомити за телефонами: 097 035 72 43, 067 329 90 58 або «102».

Відділення поліції № 3 (м. Бобринець)

Кропивницького райуправління

поліції Кіровоградської області