Поліція розшукує неповнолітнього, який самовільно залишив інтернат (фото)
Відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління розшукує Скворцова Івана Борисовича, 2008 року народження, який 23 серпня 2024 року о 21:00 самовільно залишив школу-інтернат.
Його прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, очі блакитні.
Був одягнений: футболка кольору хакі, білі кросівки та білі шорти.
Мобільний телефон відсутній. Може перебувати на території міста Кропивницького.
Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Скворцова Івана Борисовича, повідомити за телефонами: 097 035 72 43, 067 329 90 58 або «102».
Відділення поліції № 3 (м. Бобринець)
Кропивницького райуправління
поліції Кіровоградської області