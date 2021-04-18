Поліція розшукує неповнолітню дівчину з Білоцерковщини (фото)

Білоцерківським районним управлінням поліції розшукується неповнолітня: ІЛОНА КОЗЛОВСЬКА, 15 років, яка 18.04.2021 близько 09:30 пішла з дому, що по вул. Польова, с. Фурси, Білоцерківського району та наразі її місцезнаходження невідоме. Може перебувати на території Житомирської області.

ПРИКМЕТИ : на вигляд 16-17 років, зріст 165 см., худорлявої статури, волосся довге темне, хвилясте, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТА: чорна довга спідниця, чорна кофта, темно-зелена хутряна жилетка.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Київ Оперативний