Поліція розшукує неповнолітню дівчину з села Новосілки Вишгородського району Київщини (фото)

5 червня, о 23.00, до поліції надійшло повідомлення від батька 17-річної Анастасії Лінчевської про те, що близько 15 години цього ж дня вона поїхала на велосипеді з дому в бік місцевої зупинки громадського транспорту та до теперішнього часу не повернулася.

На розшук зниклої оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі, особовий склад Вишгородського районного управління поліції, поліцейський офіцер громади, працівники відділу реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

ПРИКМЕТИ: зріст 167 сантиметрів, середньої тілобудови, русяве волосся, має проблеми з пам’яттю.

ОДЯГНУТА: футболка білого кольору, фіолетові шорти, капці жовтого кольору та синя кепка. Велосипед чорного кольору марки «Україна».

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої просимо одразу телефонувати на спецлінію «102» або до Вишгородського управління поліції за номерами телефону 0956304360, 0995376770.

Відділ комунікації поліції Київської області