Поліція розшукує неповнолітню мешканку cела в Івано-Франківському районі (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 15-ти річну дівчину, яка 5 липня близько 16.00 год. вийшла з дому та по даний час місце перебування її невідоме.

Зникла – Сірман Аліна Василівна, 2009 року народження, жителька с. Бортники.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 см., середньої тілобудови, волосся світле, довге.

Одягнена у спортивну куртку голубого кольору , штани сірого кольору в білу смужку, гумові тапочки синього кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Сірман Аліни або надати іншу корисну інформацію просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:+380 (97) 98-32-132; +380 (67) 497-17-87.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини