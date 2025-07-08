Поліція розшукує шістьох неповнолітніх втікачів з дитячого закладу в Одесі (фото)
Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 12-річного Артема Стоянова, 14-річної Вероніки Пшеничної, 17-річної Єви Журавльової, 15-річної Вікторії Журавльової, 15-річної Катерини Подимової та 14-річного Данила Шишкіна, які сьогодні, 8 липня, втекли з дитячого закладу в Київському районі Одеси.
Прикмети Артема Стоянова: зріст приблизно 150 см, темно-русяве волосся, худорлявої статури.
Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т».
Був одягнений в сірі шорти та футболку.
Прикмети Вероніки Пшеничної: зріст приблизно 160 см, худорлявої статури, чорне волосся.
Особливі прикмети: у губі пірсинг.
Була одягнена у чорні шорти, топ та сорочку.
Прикмети Єви Журавльової: зріст приблизно 172 см, темно-русяве волосся, щільної статури.
Особливі прикмети: пірсинг у носі.
Була одягнена в світлі спортивні штани та футболку.
Прикмети Вікторії Журавльової: зріст приблизно 167 см, світло-русяве волосся з червоними пасмами, щільної статури.
Була одягнена у чорні шорти та світлу футболку.
Прикмети Катерини Подимової: зріст приблизно 160 см, темно-русяве волосся із світлими пасмами, худорлявої статури.
Була одягнена в білі штани і чорну футболку.
Прикмети Данила Шишкіна: зріст приблизно 170 см, середньої статури, чорне волосся.
Був одягнений у чорні шорти і футболку.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію 102.
ГУ Національної поліції в Одеській областіTweet