Поліція розшукує зниклого громадянина Нової Гвінеї Баррі Амаду Тідіане (фото)

Шевченківським відділенням поліції в м. Одесі розшукується громадянин Нової Гвінеї Баррі Амаду Тідіане, 1989 р.н., який 15 жовтня виїхав до Вінниці та одразу після цього перестав виходити з дружиною на зв’язок.

Прикмети: зріст 194 см, середньої статури.

Був одягнений: у темно-зелену куртку, джинси, коричневі кеди.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, прохання зателефонувати до Шевченківського відділення поліції за телефоном (048) 779-49-67 або на спецлінію «102».

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