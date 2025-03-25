Поліція розшукує зниклого 17-річного мешканця Вознесенська (фото)

24 березня, ввечері до Вознесенського райуправління поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що її син, Саражин Іван Сергійович 2007 року народження 23 березня, орієнтовно о 06:00, пішов з дому по провулку Затишному у Вознесенську та до цього часу не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі карі.

Був одягнутий: у куртку чорного кольору, джинси та кросівки синього кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини Вознесенського райуправління за номером: (0512) 53-13-21 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області