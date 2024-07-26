Поліція розшукує зниклого неповнолітнього одесита (фото)

Відділом поліції №1 Одеського районного управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 16-річного жителя Одеси Олексія Писаревського, який пішов з дому 23-го липня та досі не повернувся.

Прикмети: худорлявої статури, сірі очі, чорне волосся до плечей, носить окуляри.

Був одягнений у речі темного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (4877) 9 49 68 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області