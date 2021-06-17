Поліція розслідування обставини смертельної автопригоди за участі автомобілів  BMW  та ВАЗ у Вінниці

Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW та ВАЗ сталась у Вінниці 16 червня на об’їзній дорозі. У результаті автопригоди один з водіїв загинув на місці. Поліція встановлює усі обставини та причини автопригоди.

Аварія сталась близько 13.30 години.

За кермом автомобіля «ВАЗ» перебував 50 -річний житель Погребищенської територіальної громади

За попередньою інформацією слідства, водій легковика, не врахувавши дорожньої обстановки при здійсненні розвороту ліворуч, допустив зіткнення з іномаркою BMW, яка рухалась в попутному напрямку.

У результаті автопригоди кермувальник ВАЗу загинув на місці пригоди.

38 – річного водія BMW доправили до медичного закладу та після огляду лікарів він був відпущений додому.

У водія іномарки взято зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області