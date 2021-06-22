Поліція розслідує обставини аварії в селі Ординці, у якій загинув 17-річний мотоцикліст

20 червня в селі Ординці Погребищенської територіальної громади загинув 17-річний підліток. Хлопець не впорався з керуванням двоколісного транспортного засобу та зіткнувся з електроопорою. Від отриманих ушкоджень хлопець загинув на місці події.

Аварія сталась близько 3.00 години на вулиці Шкільній.

За попередньою інформацією, місцевий підліток, не впорався з керуванням мотоциклу Viper, виїхав на бордюр та зіткнувся з електроопорою. Ушкодження виявились несумісними з життям, хлопець помер ще до приїзду лікарів.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), в рамках якого призначено ряд експертиз для встановлення обставин та причин автопригоди.

Відділ комунікації поліції Вінницької області