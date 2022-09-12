Поліція розслідує обставини двох смертельних автопригод на Вінниччині (фото)

Дорожньо-транспортні пригоди стались у Жмеринському районі, внаслідок яких двоє людей загинули, ще одна потерпіла померла у лікарні.

За попередньою інформацією слідства, близько 16 години у селі Васютинці Барської територіальної громади 67-річний водій автомобіля «ВАЗ», житель Хмельницької області не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на двох пішоходів – 67-річного чоловіка та 77-річну жінку, місцевих жителів.

У результаті аварії чоловік загинув на місці події. Жінку з численними травмами госпіталізували до лікарні, де вона невдовзі померла.

Встановлено, що водій автомобіля не постраждав. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та намагався втекти з місця події. Правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі розслідують провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Ще одна аварія сталась на автодорозі «Немирів – Могилів-Подільський», неподалік від села Джурин за участі двох автівок. Так, близько 10 години 36-річний водій автомобіля Mercedes, мешканець Могилів-Подільського виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем «ЗАЗ Форза» під керуванням 41-річного жителя села Моївка Чернівецької територіальної громади. Внаслідок автопригоди травми, несумісні з життям отримала 54-річна пасажирка «ЗАЗ Форза», мешканка села Моївка.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідством розпочато провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачене покарання – до 8 років позбавлення волі.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчики.

Слідчі з’ясовують усі причини та обставини автопригод.

Відділ комунікації поліції Вінницької області