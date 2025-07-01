Поліція розслідує обставини отруєння 25 людей у Калинівці на Вінниччині
До поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням.
Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів. Роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено.
Постраждалим надається медична допомога.
Поліцейські встановлюють обставини та причини отруєння людей.
Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.
За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet