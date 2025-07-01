Поліція розслідує обставини отруєння 25 людей у Калинівці на Вінниччині

До поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням.

Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів. Роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено.

Постраждалим надається медична допомога.

Поліцейські встановлюють обставини та причини отруєння людей.

Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області