Поліція розслідує обставини смертельної автопригоди у Вінницькому районі (фото)

30 жовтня у смт Вороновиця сталась дорожньо–транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ» та вантажівки MAN з напівпричепом. Внаслідок зіткнення автівок загинув 85–річний водій легковика. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Автопригода сталась близько 09. 30.

За попередньою інформацією слідства, водій «ВАЗу» під час виїзду з прилеглої території на головну дорогу допустив зіткнення з вантажівкою.

У результаті автопригоди водій легковика, мешканець Вороновицької територіальної громади, загинув на місці пригоди.

34-річний кермувальник вантажівки, мешканець Миколаївської області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.

Водій MAN освідуваний, він тверезий.

Поліцією призначено ряд експертиз після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області