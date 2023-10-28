Поліція розслідує обставини смертельної ДТП на Чернігівщині (фото)

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Ніжинському районі, внаслідок якої загинула людина.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 19-ї години. На місце події прибула група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “SUBARU”, рухаючись по автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ, не вибрав безпечної швидкості руху та під час обгону трактора виїхав на смугу зустрічного руху. Там легковик зіткнувся з автомобілем “SUZUKI” з напівпричепом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій “SUBARU” загинув, а його пасажирка травмувалася.

Водій та пасажирка “SUZUKI” зазнали травм та були госпіталізовані. Двоє неповнолітніх, які також були в цьому авто, не госпіталізовувались.

Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Нині триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області