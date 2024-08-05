Поліція розслідує обставини смертельної ДТП у Ніжинському районі

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина та ще троє зазнали травм.

3 серпня близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с. Кропивне Ніжинського району. На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Поліцейські встановили, що 36-річний водій автомобіля «Рено», рухаючись по вул. Центральній в бік вул. Каденюка в с. Кропивне, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної відстані та не впорався з керуванням. Автомобіль зіткнувся з огорожею мосту, після чого впав у водойму та перекинувся.

Внаслідок ДТП 39-річний пасажир автівки загинув на місці події. Водій та ще двоє пасажирів з травмами були госпіталізовані до лікарні.

За цим фактом слідчий поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого).

Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати на лінію 102 чи за номером 063-454-77-43.

Досудове розслідування триває.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області