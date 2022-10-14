Поліція розслідує обставини смертельної ДТП в Сумах (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, близько 16 години, по проспекту Курському в обласному центрі.

Попередньо встановлено, що 28-річний водій, рухаючись на автомобілі Dacia Logan, здійснив наїзд на 36-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Після чого, не впоравшись з керуванням, допустив наїзд на бордюр на узбіччі дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок чого, 68-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події, ще одну пасажирку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні, жінці-пішоходу надано медичну допомогу без госпіталізації. Транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик поліції.

Попередньо, водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння», у рамках якого встановлюють всі обставини події. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області