поліція розслідує обставини травмування двох чоловіків від вибуху гранати під житомиром

Подія сталась увечері 29 жовтня у Тетерівській громаді. Під час побутової суперечки у будинку місцевого жителя його 62-річний квартирант висмикнув чеку з ручної гранати, яку мав при собі. Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали травми і були госпіталізовані. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Близько 17:30 год. до поліції надійшло повідомлення від жителів дачного масиву у Тетерівській громаді про вибух в одному із будинків.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Житомирського райуправління та фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Також за вказаною адресою працювали медики, які ушпиталили двох поранених чоловіків.

Правоохоронці вилучили під час огляду помешкання частинки боєприпасу, попередньо, гранати Ф-1. Також за першочергово зібраними відомостями нині з’ясовано, що у будинку 59-річного жителя громади сталася суперечка між господарем і його 62-річним товаришем, який упродовж кількох місяців квартирував в обійсті.

Того вечора квартирант повернувся напідпитку, власник будинку теж вживав алкоголь. Тож між чоловіками виникла словесна суперечка, в ході якої господар вимагав у свого гостя з’їхати на іншу адресу. За якийсь час той зайшов до кухні і поклав на стіл боєприпас з уже висмикнутою чекою. Господар встиг відкинути небезпечний предмет у коридор, після чого і пролунав вибух.

Обидва учасника інциденту отримали осколкові поранення. Водночас госпіталізований квартирант у медзакладі знаходиться під вартою правоохоронців у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нині за погодженням з окружною прокуратурою чоловікові оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За чинним законодавством підозрюваному у замаху на чуже життя може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області