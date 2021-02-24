Поліція розслідує смертельну ДТП поблизу Іршави (фото)

Сьогодні, 24 лютого, поліцейські Хустського відділу поліції отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Сільце, поблизу міста Іршави.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 33-річнй іршавчанин, керуючи автомобілем «Ford», не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Відтак водій зіткнувся із зустрічним автомобілем – мікроавтобусом «Volkswagen» під керуванням 54-річного жителя села Дунковиця.

Автомобіль 33-річного іршавчанина відкинуло на узбіччя дороги, від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком слідчі поліції Іршави відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області