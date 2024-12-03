Поліція сьому добу розшукує зниклу на Вінниччині 15-річну Аліну Коломійчук (фото)

Оперативники карного розшуку встановили, що у день зникнення дівчина зупиняла автомобілі та просила довезти її до смт Стрижавка Вінницького району. Один із водіїв, який підвозив дівчину, розповів, що вона вийшла з авто у центральній частині населеного пункту та пішла у невідомому напрямку.

Правоохоронці переглядають відеозаписи з камер спостереження, опитують місцевих жителів, перевіряють місця скупчення людей (заклади громадського харчування, магазини, АЗС, аптеки, кафе, парки, автостоянки).

Нагадаємо, 26 листопада Аліна вийшла з дому с. Печера Тульчинського району та дотепер не повернулась.

На момент зникнення була одягнена у куртку та черевики чорного кольору, сині штани.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве, носить окуляри.

Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати дівчинку, просимо повідомити її за телефонами 067 256 33 23 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області