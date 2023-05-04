Поліція Тернівки на Дніпропетровщині розшукує 12-річну дівчинку (фото)

4 травня близько 13.30 Лія Кучерява пішла з місця мешкання в с. Нова Дача Павлоградського району та до теперішнього часу додому не повернулась.

Прикмети: зріст 154 см, худорлявої статури, волосся до плечей, червоно-руде фарбоване.

Була одягнена у яскраво-зелену водолазку зі срібним камінням, спортивні лосини темно-бордового кольору з двома білими смужками.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Лії Кучерявої, 2010 року народження, просимо повідомити за телефонами (066) 280-13-10, 050-456-40-45 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції