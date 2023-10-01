Поліція Ужгорода розслідує ДТП, у якій загинув мотоцикліст (фото)

Поліцейські Ужгородського районного управління поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 45-річний мотоцикліст. У справі призначили ряд експертних досліджень. Триває слідство.

30 вересня о 17:21 на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію за участі легкового автомобіля та мотоцикла на вулиці Собранецькій в Ужгороді.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції та провела першочергові слідчі дії. Відомо, що 45-річний водій «Hyundai Accent» рухався по вул. Собранецькій, зі сторони КПП “Ужгород” в напрямку вул. Грибоєдова та з крайньої лівої смуги здійснив поворот ліворуч, на вул. Сріблясту. Там, на зустрічній смузі, зіткнувся з мотоциклом марки «BMW», який рухався в зустрічному напрямку. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці аварії.

Водія автомобіля освідчили – за кермом чоловік перебував тверезий. Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі поліції внесли дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області