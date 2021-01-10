Поліція Ужгородщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)
Поліцейські Ужгородського районного відділення поліції встановлюють місцезнаходження 16-річної мешканки села Баранинці Олени Хриптак. Наразі правоохоронці вживають всіх заходів для розшуку неповнолітньої
Повідомлення про зникнення 16-річної мешканки села Баранинці Олени Хриптак надійшло до поліції 8 січня.
Мати дівчини розповіла, що її донька пішла з дому 5 січня ввечері і досі не повернулася.
Поліцейські вживають всіх заходів для пошуку дівчини та звертаються до громадян, яким може бути відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати зниклу, повідомити про це до найближчого відділку поліції або на лінію «102».
Дівчина була одягнена у балонову куртку з капюшоном та джинси чорного кольору. При собі може мати червону валізу.
Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, волосся світле довге, худорлявої тілобудови.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet