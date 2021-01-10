Поліція Ужгородщини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Поліцейські Ужгородського районного відділення поліції встановлюють місцезнаходження 16-річної мешканки села Баранинці Олени Хриптак. Наразі правоохоронці вживають всіх заходів для розшуку неповнолітньої

Повідомлення про зникнення 16-річної мешканки села Баранинці Олени Хриптак надійшло до поліції 8 січня.

Мати дівчини розповіла, що її донька пішла з дому 5 січня ввечері і досі не повернулася.

Поліцейські вживають всіх заходів для пошуку дівчини та звертаються до громадян, яким може бути відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати зниклу, повідомити про це до найближчого відділку поліції або на лінію «102».

Дівчина була одягнена у балонову куртку з капюшоном та джинси чорного кольору. При собі може мати червону валізу.

Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, волосся світле довге, худорлявої тілобудови.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області