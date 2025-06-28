Поліція Ужгородщини притягнула до відповідальності чоловіка, який викинув напризволяще шістьох цуценят

У ході моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили запис із однієї з камер відеоспостереження приватного сектору. На відео невідомий чоловік приїхав на автомобілі та зупинився біля кювету. Далі він витягнув з багажника авто великий білий мішок та кинув його вглиб, після чого повернувся за кермо та поїхав у невідомому напрямку.

Небайдужі громадяни перевірили вміст мішка та виявили там шістьох цуценят.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався у селі Часлівці Ужгородського району, зареєстрували дану подію та одразу розпочали перевірку.

Вжитими заходами співробітники поліції Ужгородщини встановили особу порушника та притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто Жорстоке поводження з тваринами. Матеріали буде скеровано до суду.

Поліція Закарпатської області