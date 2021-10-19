Поліція Вінниччини розшукує 13-річну Вероніку Шелудченко (фото)

Хмільницьким районним відділом поліції розшукується безвісти зникла Шелудченко Вероніка Сергіївна жителька міста Хмільник, яка 18 жовтня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети зниклої: зріст 150 см, волосся коротке рожеве. Була одягнена в сірий светр, чорні спортивні штани з білими вставками та світлі кросівки.

Просимо громадян, які бачили дівчинку чи володіють будь-якою інформацією, що допоможе в її розшуку, повідомити до поліції за телефоном (068) 040 28 31 або «102».

Відділ комунікації поліції Вінницької області