Поліція Вінниччини розшукує 16-річну Анастасію Бєлєвцову (фото)
Поліцією Вінниччини розшукується неповнолітня Анастасія Бєлєвцова, 2.09.2004 р.н., жителька смт Вороновиця.
За наявною інформацію, дівчина може перебувати в м. Вінниці у компанії старших знайомих.
Її прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165-168 см, волосся біле, середньої довжини.
Була одягнена: у темну кофту, сірі джинси.
Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваної, можуть повідомити до поліції за телефонами: (096) 925-94-09 або 102.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet