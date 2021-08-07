Поліція Вінниччини розшукує 16-річну Анастасію Бєлєвцову (фото)

Поліцією Вінниччини розшукується неповнолітня Анастасія Бєлєвцова, 2.09.2004 р.н., жителька смт Вороновиця.

За наявною інформацію, дівчина може перебувати в м. Вінниці у компанії старших знайомих.

Її прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 165-168 см, волосся біле, середньої довжини.

Була одягнена: у темну кофту, сірі джинси.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваної, можуть повідомити до поліції за телефонами: (096) 925-94-09 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області