Поліція Вінниччини розшукує безвісти зниклу жінку з немовлям (фото)

Поліція Вінниччини розшукує 31-річну Ларису Пирожок, жительку Гайсинського району.

15 вересня близько 00.30 години жінка залишила відділення Вінницької дитячої клінічної лікарні з місячною дитиною та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Її прикмети: зріст близько 165 см., худорлявої тілобудови, світле волосся.

Одягнена у темні джинси та помаранчевий светр.

Кому відома інформація про місцезнаходження зниклої жінки, прохання повідомити у поліцію за телефонами (096) 356 43 20, (0432) 59 49 00 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області