Поліція Вінниччини розшукує безвісти зниклу жінку з немовлям (фото)
Поліція Вінниччини розшукує 31-річну Ларису Пирожок, жительку Гайсинського району.
15 вересня близько 00.30 години жінка залишила відділення Вінницької дитячої клінічної лікарні з місячною дитиною та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Її прикмети: зріст близько 165 см., худорлявої тілобудови, світле волосся.
Одягнена у темні джинси та помаранчевий светр.
Кому відома інформація про місцезнаходження зниклої жінки, прохання повідомити у поліцію за телефонами (096) 356 43 20, (0432) 59 49 00 або 102.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet