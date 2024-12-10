Поліція Вінниччини не припиняє пошуки 15-річної Аліни Коломійчук, яка зникла два тижні тому в с. Печера Тульчинського району (фото)

Оперативники карного розшуку переглянули гігабайти відеозаписів з камер спостереження, опитали понад 5 тисяч людей: рідних, друзів та знайомих дівчини, місцевих мешканців і жителів інших населених пунктів, водіїв громадського транспорту, таксі та приватних автомобілів.

Поліцейські ювенальної превенції, офіцери громад, правоохоронці груп реагування патрульної поліції продовжують проводити подвірні обходи, перевіряти заклади громадського харчування, магазини, АЗС, кафе, парки, лікарні, вокзали, прибережні зони тощо.

Відомо, що автостопом Аліна доїхала до селища Стрижавка, однак її місцеперебування наразі невідоме. Тому просимо усіх небайдужих звертатись в поліцію, якщо ви десь бачили дівчину.

🔺 На момент зникнення вона була одягнена у чорну куртку до колін з підкладкою помаранчевого кольору, чорні черевики та сині штани. Носить окуляри.

Контактні телефони: 067 256 33 23 або 102. Будь-яка інформація важлива.

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області