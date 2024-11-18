Поліція Вінниччини розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Поліцією встановлюється місцеперебування 16-річного Вадима Богданова, який 18 листопада самовільно залишив навчальний заклад в м. Погребище та не виходить на зв’язок з рідними. Підліток може перебувати у місті Вінниця.

Прикмети: зріст 170 см, карі очі, прямий ніс, був одягнутий у чорні штани, чорні кросівки та темно-синю куртку (як на фото).

Якщо комусь відоме місцеперебування неповнолітнього, прохання негайно повідомити за телефонами: 093 612 03 02 або «102».

Відділ комунікації поліції Вінницької області