Поліція Вінниччини розслідує обставини смертельної ДТП в Жмеринському районі (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 2 липня поблизу с. Коростівці. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням і допустив з’їзд в кювет, в результаті чого легковик загорівся. Внаслідок ДТП 43-керманич загинув на місці події, його 40-річний пасажир помер у лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області