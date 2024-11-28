Поліція Вінниччини встановлює місцеперебування 16-річного Дмитра Наумчука (фото)

Уточнення – хлопець може перебувати в Києві або Одесі.

25 листопада хлопець пішов з гуртожитку м. Вінниця та не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 165-170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, очі світлі, був одягнений у чорні штани та чорну куртку.

Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе розшукати неповнолітнього, просимо повідомити її за телефонами: 093 383 7443 або 102!

Відділ комунікації поліції Вінницької області