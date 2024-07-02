Поліція Вінниччини встановлює особу дівчини, яка загинула на кар’єрі у Черепашинцях

Повідомлення про трагедію до поліції надійшло вранці 30 червня від очевидців. Її тіло рятувальники знайшли лише 1 липня під час проведення пошукової операції.

Звертаємось до громадян, які володіють будь-якою інформацією про особу потерпілої, повідомляти у поліції за телефонами 102 або 097 9 46 13 77.

На вигляд їй 20-25 років, чорне волосся, була одягнена у чорний купальник, на шиї золотий ланцюжок з хрестиком.

За цим фактом поліцією розпочато розслідування провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Призначено проведення ряду експертиз для встановлення обставин її смерті.

Відділ комунікації поліції Вінницької області