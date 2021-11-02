Поліція встановлює місцезнаходження 16-річної Аміни Яшиної (фото)

Вознесенським районним управлінням поліції розшукується Яшина Аміна Вікторівна 2005 р.н., яка вчора, 1 листопада, близько 15 години пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся світле кучеряве довге, очі світло-сірі.

Була одягнена: куртка коротка чорного кольору, чорні брюки кльош, чорний гольф, чорне шкіряне взуття .

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області