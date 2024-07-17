Поліція встановлює місцезнаходження 18-річної жительки Івано-Франківська (фото)

Івано-Франківське районне управління поліції розшукує громадянку 2005 року народження, яка 10 липня 2024 року вийшла з дому та по даний час її місцезнаходження невідоме.

Зникла – Галій Анастасія Володимирівна, 2005 року народження, мешканка Івано-Франківська;

– прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване біло-чорне, очі зеленого кольору;

– одягнена у штани коричневого кольору, футболку білого кольору, темні кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Галій Анастасії або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або за телефоном: 0663952335

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини