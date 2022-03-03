Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклої 16-річної лучанки (фото)

Співробітники ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Соколенко Ларису Олександрівну, 21 липня 2005 року народження, жительку Луцька.

Дівчина позавчора ввечері пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме.

Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої лучанки, невідкладно телефонувати м до поліції за номерами: 095 333 84 55 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області