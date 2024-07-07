Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого іноземця (фото)

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Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують  Волака Даніеля Анджея, 21 листопада 1979 року народження,  громадянина Республіки Польща, жителя  Луцька.  Чоловік 04 липня 2024 року пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває зараз невідомо.

Останній раз чоловіка бачили в районі вулиці  Володимирська, 94, поблизу магазинів «7/23» та «Акцент» на зупинці громадського транспорту.

Прикмети: зріст 180 см,  худорлявої статури, розмовляє польською мовою, коротко стрижений, волосся темне, має невелику бороду.

Був одягнений: у темну футболку поло, зелені шорти (камуфляжні), темні кросівки, червона кепка.

Громадянам, яким що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка  прохання зателефонувати в поліцію за номерами телефонів 0665403692, 0669238559 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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