Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого іноземця (фото)

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Волака Даніеля Анджея, 21 листопада 1979 року народження, громадянина Республіки Польща, жителя Луцька. Чоловік 04 липня 2024 року пішов з дому та досі не повернувся, де перебуває зараз невідомо.

Останній раз чоловіка бачили в районі вулиці Володимирська, 94, поблизу магазинів «7/23» та «Акцент» на зупинці громадського транспорту.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, розмовляє польською мовою, коротко стрижений, волосся темне, має невелику бороду.

Був одягнений: у темну футболку поло, зелені шорти (камуфляжні), темні кросівки, червона кепка.

Громадянам, яким що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка прохання зателефонувати в поліцію за номерами телефонів 0665403692, 0669238559 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області