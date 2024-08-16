Поліція встановлює місцезнаходження двох неповнолітніх мешканців Прикарпаття (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує Грицюка Костянтина та Матвєєва Олександра, які 7-го серпня близько 09:30 год. самовільно покинули місце постійного проживання та по даний час місце перебування їх не відоме.

️Зниклий– Грицюк Костянтин Андрійович, 2011 р.н., жит.с.Торговиця, Коломийського району.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору.

Одягнений: шорти темно – сірого кольору та сині резинові тапочки.

Зниклий Матвєєв Олександр Максимович, 2010 р.н., , жит.с. Торговиця, Коломийського району.

Прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темно русяве.

Особливі прикмети: на лівому вказівному пальці лівої руки поріз, великі пальці верхніх кінцівок різного розміру.

️Одягнений: батнік 2-х сторонній, одна сторона білого кольору в смужку, а друга сторона сірого кольору, спортивні штани сірого кольору та сині гумові тапочки.

Розшукувані неповнолітні можуть перебувати в с.Красноставці, Коломийського району.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23; 0979732132, 0674971787.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини