Поліція встановлює місцезнаходження малолітнього мешканця Івано-Франківська (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 12-річного хлопчика, який 7 березня близько 14:30 вийшов з дому та по даний час його місце перебування невідоме.

Зниклий – Паньків Андрій Іванович, 2010 року народження, житель Івано-Франківськ.

Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темно-русого кольору. Малолітній був одягнений в чорну куртку з жовтими надписами, чорні штани, чорні кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Андрія Паньківа, або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини