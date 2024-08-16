Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої мешканки Коломийського району (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 15-ти річну дівчину, яка 15 серпня близько 17:00 год. вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку

Зникла – Бартенєва Ярина В’ячеславівна, 2009 року народження, жителька с. Печеніжин.

Прикмети розшукуваної: зріст 164 см., худорлявої тілобудови, волосся каштанове, коротке, кучеряве.

Одягнена у чорну сукню з жовтими квітами, чорні кросівки з рожевими зірочками та шипами.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Бартенєвої Ярини або надати іншу корисну інформацію просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:+380 (97) 98-32-132; +380 (67) 497-17-87.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини