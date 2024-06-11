Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої жительки м. Калуш (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує 16-ти річну дівчину, яка 10 червня близько 19 год. 00 хв. вийшла з дому та по даний час її місце перебування невідоме.

Зникла – Куричай Ольга Русланівна, 2008 року народження, жителька м. Калуш, Калуської ТГ, Івано-Франківської області.

Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне довге.

Одягнена в джинсові штани синього кольору та білу футболку.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Ольги Куричай або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:+380 (67) 497 17 87; +380 (97) 97 32 132.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини